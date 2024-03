Lula | un anno vissuto pericolosamente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 9 marzo 2024) Israele vale la Germania nazista, Maduro è un amico, Putin va «difeso»... Tra dichiarazioni che lo rivelano e cattive politiche nel proprio Paese, il presidente del Brasile è in difficoltà. Il punto di inflessione nella politica estera del presidente del Brasile Luiz Inácio da Silva, meglio conosciuto come, quello che gli ha fatto superare «la linea rossa» per usare le parole del premier israeliano Netanyahu, è avvenuto ad Addis Abeba, in Etiopia. Lì, in una conferenza stampa a latere dell’ultimo vertice dell’Unione africana il 18 febbraio scorso, l’ex sindacalista ha detto che «ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è mai accaduto nella storia, o meglio è successo quando Hitler decise di uccidere gli ebrei». Aver messo sullo stesso piano l’Olocausto alla guerra tra Israele e Hamas deflagrata dopo il massacro del 7 ottobre ...