Luis Sal su Instagram | “Non sono un evasore | ho sempre pagato le tasse | anche in anticipo”

(Di sabato 9 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 – “Nonun: hodichiarato tutto, hotutte le, spesso in, a credito. È in corso una indagine:normali controlli che vengono fatti”.Sal, il content creator e youtuber bolognese, che ha fatto causa a Fedez, non ci sta. E in una storia suha commentato così l’accertamento della Guardia di Finanza che lo ha visto coinvolto insieme ad altri influencer e creatori di contenuti digitali con casa, come lui, sotto le Due Torri. Gli uomini della Finanza, dopo vari accertamenti, hanno infatti recuperato 11 milioni di euro che non erano stati dichiarati al Fisco. “Ma – attaccaSal – è solo un’indagine e fortunatamente ho ...

