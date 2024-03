Luis Sal si difende | “Non sono un evasore | ho sempre dichiarato tutto Se mi vedete per strada | non menatemi”

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo la notizia dei controlli della Guardia di Finanza su alcuni influencer per redditi non dichiarati,Sal si. Su Instagram la sua versione.

In seguito a controlli sugli influencer la Guardia di Finanza di Bologna ha recupera to 11 milioni di euro di tasse. Le Fiamme gialle hanno Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

“Non sono un evasore , ho sempre dichiarato tutto, ho sempre dichiarato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. È in corso un’indagine, sono normali controlli che vengono fatti. ... (tpi)

Controlli sugli influencer, coinvolti anche Gianluca Vacchi e Luis Sal: recuperati 11 milioni di euro: Ci sono anche Gianluca Vacchi e Luis Sal tra i nomi dei quattro influencer e cinque creatori digitali sottoposti a controlli del Fisco. Il lavoro della Guardia di Finanza di Bologna ha permesso di ...notizie.virgilio

Luis Sal, 'non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto': E' in corso una indagine: sono normali controlli che vengono fatti". Così Luis Sal, in una storia su Instagram, commenta l'accertamento della Guardia di Finanza che lo ha visto coinvolto insieme ad ...ansa

Maxi evasioni su guadagni online: Vacchi, Luis Sal e sex workers di Onlyfans nel mirino della finanza: La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti, da fine 2022, su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di… Leggi ...informazione