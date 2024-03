Luis Sal pubblica un video dopo la notizia della sanzione chiesta dalla Guardia di Finanza | “Non sono un evasore”

(Di sabato 9 marzo 2024) Risale a poche ore fa lalanciata da Il CorriereSera sulle indagini compiutedia carico di alcuni influencer e creator. Nel mirino delle forze dell’ordine – che ha dato il via alle indagini nel 2022 su segnalazione del Codacons – anche Gianluca Vacchi eSal che, insieme ad altri ‘creatori di contenuti digitali’sospettati di aver evaso il fisco. Stando a quanto emerso dagli accertamentididi Bologna la cifra in questione è di 11 milioni di euro, recuperati a tassazione dai soggetti coinvolti. Nello specifico, Vacchi avrebbe evaso circa sette milioni, mentre l’ex socio di Fedez due milioni, somme rilevate dall’Agenzia delle Entrate ...

I controlli della Gdf di Bologna che hanno portato al recupero di redditi non dichiarati per 11 milioni di euro hanno riguardato quattro influencer, seguiti da cinquanta milioni di follower in ... (iltempo)

Bologna, 9 marzo 2024 – “Non sono un evasore : ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse , spesso in anticipo, a credito. È in corso una indagine: sono normali controlli che vengono ... (ilrestodelcarlino)

Evasione fiscale, Luis Sal non ci sta e risponde: "Ho sempre pagato le tasse, anche in anticipo": "Non sono un evasore, ho sempre pagato le tasse spesso in anticipo, a credito". Con una storia su Instagram, Luis Sal risponde alla notizia delle sanzioni inflitte dalla Guardia di Finanza a nove tra ...bolognatoday

Evasione fiscale, Luis Sal e Vacchi indagati: Tg3 sfotte lo youtuber: Luis Sal, Gianluca Vacchi e altre personalità del web coinvolti in una maxi evasione fiscale: i dettagli e la reazione ironica del Tg3 ...gossipetv

"Luis sal": Selvaggia Lucarelli prende in giro Fedez dopo la causa persa con Luis Sal per Muschio Selvaggio: la frecciata Virgilio14:13 28-Feb-24 Chi è Luis Sal: la famiglia, gli studi in America, i video, la lit ...newsnow