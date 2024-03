Luis Sal e Gianluca Vacchi sanzionati dalla Guardia di Finanza | ecco le cifre che avrebbero evaso

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 9 marzo 2024) Influencer nel mirino delladi. Pochi minuti fa è trapelata la notizia secondo cui sarebbero iniziati alcuni accertamenti da parte della GdF a volti noti del web e delle piattaforme digitali come 0nlyFans. Tra i profili su cui le Fiamme Gialleiniziato i controlli anche quelli diSal e, molto seguiti su Instagram: Undici milioni di euro in tasse, è la cifra che ladiha chiesto, e in gran parte già visto versare alle star del web e ai sex worker che lo utilizzano per pubblicare contenuti digitali, o pubblicizzare la loro attività. Nove in tutto i personaggi della rete coinvolti, operanti o residenti a Bologna. Tra di loro ci sono 4 influencer da complessivi 50 milioni di follower, tra cui ...