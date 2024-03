Luis Enrique | «Donnarumma è un portiere di livello mondiale | ha sempre avuto la mia fiducia»

(Di sabato 9 marzo 2024), allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Reims. Le parole del tecnico spagnolo riportate da l’Equipe.ha parlato anche del possibile impiego di Mbappé scherzandoci su.: «Mbappé giocherà contro il Reims? Dipenderà dal sole» Dopo la qualificazione ai quarti di Champions, il clima è più leggero? «No, non credo che si possa dire che è finita. Saremo tra le otto migliori squadre quest’anno, ma l’obiettivo è essere ancora più competitivi. È importante che tutti, anche i tifosi, abbiano questa voglia di far parte dei quattro migliori adesso. Vedremo il pareggio, ma non abbiamo paura. Non dobbiamo credere di essere inferiori a un’altra squadra». Ci sarà turn over in vista della Coppa di Francia contro il Nizza? «Domenica ...

