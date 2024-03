L' Ucraina abbia il coraggio della bandiera bianca | Papa Francesco | l' assist a Putin è uno choc

(Di sabato 9 marzo 2024)questa volta si rivolge all'per chiedere a Kiev un passo indietro per salvare il suo popolo. A due anni dall'invasione russa, il Pontefice, parlando alla Radiotelevisione svizzera, è stato molto netto sulla guerra. E ha mandato un messaggio a Volodymyr Zelensky: "È più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il, di negoziare. Oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali". Ancora, ha aggiunto il: "La parola negoziare èsa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere ildi negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da ...

