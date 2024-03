Lucio Moioli nuovo presidente di Confcooperative | “Le renderemo più attrattive e innovative”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Sotto il Monte. ÈildiBergamo: sabato 9 marzo, a Sotto il Monte, l’assemblea provinciale si è riunita per eleggere le cariche sociali e, per acclamazione, ha scelto un cooperatore di lunga esperienza, negli ultimi otto anni segretario provinciale, per guidare i prossimi quattro anni l’associazione delle coop che conta, nella provincia bergamasca 281 aderenti con i loro 132.351 soci, 13.000 occupati per un volume d’affari complessivo di 448 milioni di euro. “Il mandato 2024-2028 è certamente all’insegna della continuità – afferma-. Non solo perché negli ultimi otto anni sono stato segretario generale diBergamo, ma anche e soprattutto perché fonderemo il nostro impegno sugli importanti risultati che ...