Lucchese femminile. Le ragazze domani al "Porta Elisa»

(Di sabato 9 marzo 2024) Fine settimana impegnativo per ledella. Si inizia oggi, alle 18, con la formazione Under 19 che ospiterà allo stadio di Saltocchio la Worange Pistoia. Ledi Cordeschi vogliono confermare il buon momento di forma e cercheranno di conquistare un successo., invece, gara in trasferta per l’Under 17 che giocherà allo stadio "Biagiotti", alle 16.30, contro il Rinascita Doccia. Un match molto impegnativo che lerossonere cercheranno di interpretare nel migliore dei modi. Chiude il quadro delle gare l’Under 12 che al "Checchi" di Carraia, affronterà il Capannori. Le piccoline, allenate da Alessandro Longoni, arrivano dopo la bella vittoria sul campo del Bellaria e sono galvanizzate e cercheranno di bissare il successo. Ferma la formazione ...