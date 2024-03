Lorenzo Mottola | pure l' acqua inquina | tutti i deliri verdi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Da anni all'interno del movimento ambientalista si discute della necessità di una “maturazione” politica, il che poi significherebbe affrontare un passaggio daineoluddisti del “no a tutto” a una fase minimamente pragmatica, con proposte e progetti compatibili con la sopravvivenza della nostra economia e della nostra specie in generale. Forniamo al lettore un breve elenco per capire se questa maturazione è avvenuta. Partiamo da una piccola cosa. Negli ultimi giorni gli ecologisti hanno rilanciato la campagna contro lo sci. Sparare neve artificiale, dicono,. In Alto Adige, area particolarmente sensibile all'ecologia, se ne è parlato molto: i proprietari degli impianti spiegano che la loro di fatto èsparata sui prati con cannoni alimentati da energia elettrica. E neanche si può parlare del rischio siccità, visto ...