L’oppositore di Putin | «Ho 15 milioni di voti Lui? Lo votano solo gli anziani»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Boris Nadezhdin, oppositore diescluso dalle elezioni presidenziali russe, dice che ha 15dia disposizione. E che gli elettori dello Zar sono gli. Mentre i giovani in Russa sono contrari all’Operazione Speciale in Ucraina, come. In un’intervista al Corriere della Sera Nadezhdin dice che andrà a votare, «come ho sempre fatto. E ho detto ai miei sostenitori di fare come me. Ma sarò più preciso sulle indicazioni di voto più a ridosso delle elezioni». Mentre quando ha deciso di partecipare aveva «l’uno o due per cento, non ero una minaccia. Ma in gennaio avevamo già sedi in 60 città, migliaia di persone accorrevano a firmare e a dare contributi in denaro. A quel punto la situazione è drasticamente cambiata». Alexei Navalny Sulla morte di Alexei Navalny, dice ...