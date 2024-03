Lo sfregio assurdo a Roma e all' Italia | come hanno ridotto il busto della Magnani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Un gesto vandalico sconvolgente e senza senso a: undi Annaè stato divelto da una nicchia in viaPelliccia a Trastevere nel cuoreCapitale. E' accaduto stanotte e sul posto sono intervenuti gli agentipolizia locale del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale (Spe). Ilè stato ritrovato nelle vicinanze e preso in custodia dal personalepolizia locale. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili: gli inquirentisubito acquisito le immagini di video sorveglianza delle telecamere presenti nella zona per capire chi ci sia dietro un gesto balordo che è andato a colpire une delle icone più amatenità". La ...