Lo chef stellato Pietro Leemann | “Lascio tutto per diventare monaco”

L'Artusi serve in tavola il MoMa di New York: tutto pronto per il secondo appuntamento con "Cucinarte": Quando la cucina incontra l’arte: con il secondo appuntamento in programma martedì 12 marzo nella grande sala dei ricevimenti dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli ...forlitoday

Al fianco dei gazawi. Lo chef stellato che combatte la fame con cuochi e pasti pronti: World Central Kitchen, creata dallo spagnolo José Andrés (due stelle Michelin), ha cucinato e servito 32 milioni di pasti. Ora prepara il cibo paracadutato sulla Striscia di Gaza ...avvenire

“5 Stelle d’oro della cucina” per lo chef di Riccione Cosimo Milanese: Un altro riconoscimento di prestigio per il Masterchef Cosimo Milanese del ristorante “Losteria del Pesce” di viale Ceccarini a Riccione. L’Associazione Italiana Cuochi, infatti, gli ha conferito il P ...chiamamicitta