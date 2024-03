Liverpool-Manchester City | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024)è una partita valida per la ventottesima giornata die si gioca domenica alle 16:45: diretta tv,. La partita probabilmente più attesa di questa, che potrebbe rappresentare un punto di svolta in un campionato che, a due mesi e mezzo dalla fine dei giochi, non ha ancora un dominatore. Occhi puntati dunque su Anfield Road, dove va in scena lo scontro diretto tra, rispettivamente prima e seconda della classe, separate da un solo punto. Klopp e Guardiola – IlVeggente.it (Ansa)Non stiamo assistendo però ad una corsa a due: dietro di loro infatti c’è ...