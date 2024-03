LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | tanti scatti in gruppo per far andare via la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.10 LA CLASSIFIA GENERALE DELLA12.34 Ben Healy sembra aver guadagnato una quindicina di secondi sul. 12.31 Come testimoniano i grandi nomi che si sono mossi fino ad ora, questa sestasembra davvero far gola a parecchi. 12.28 Ora i ritmi sono forsennati: prova la sortita Ben Healy (EF Education-Easypost). 12.25 Il primo attacco di giornata è stato quello di Damiano Caruso, ve lo riproponiamo grazie alle telecamere del profilo ufficiale social della corsa: We got our first attacks of the day, with @CarusoDamiano being one of them, but so far, we have a...