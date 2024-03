LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | nove in fuga con Carapaz e Alaphilippe a 80 km dal traguardo | il gruppo insegue

Leggi tutta la notizia su oasport

14.27 80 km al termine della corsa. 14.25 Lascollina lo strappo di San Gregorio, ora il percorso sarà in leggera salita in direzione del Valico di Monte Romualdo. 14.21 2'20" il distacco deldaibattistrada che continuano a macinare metri sugli inseguitori. 14.19 Ilè arrivato ai piedi dello strappo che porta a San Gregorio, salita che presenta tratti sopra il 10% di pendenza. 14.16 Due defezioni in casa Soudal-Quick Step: hanno abbandonato la corsa Fausto Masnada e Jordi Warlop. 14.13 90 km al ...