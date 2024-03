LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo insegue Leknessund e Carapaz quando inizia la salita di Monte Petrano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.10 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.17 Massimo sforzo per, ma l’alfiere della EF Education-Easy Post sta perdendo progressivamente tutto il suo vantaggio. 16.15sembra aver perso un po’ di spinta, l’ecuadoriano ha 40? di margine a 8 km dalla fine. 16.15 Tutti i corridori in difficoltà, eccezion fatta per Vingegaard che sembra in controllo. 16.14 In difficoltà Ayuso e Tiberi, i quali sono in coda al. 16.13 Se ne è andato il primo chilometro di questaha un vantaggio di 50? sul. 16.11 ...