LIVE Speed skating | Mondiali allround 2024 in DIRETTA | si riparte con i 3000 metri femminili

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:59 Rieccoci amici di OA Sport. Stanno per iniziare le heat dei. Si parte con la sudcoreana Ji-Woo Park e la tedesca Josephine Schlorb. 13:47 Classifica che non deve lasciare i fan italiani con l’amaro in bocca. Possiamo dire che il Mondialedi Davide Ghiotto inizia ora! Piccola pausa e si riprenderà alle 14.00 con idonne con impegnata un’ottima Francesca Lollobrigida. A tra poco! 13:45 Stolz scava un notevole gap dopo la prima prova! LA TOP FIVE DOPO I 500MASCHILI 1-Jordan Stolz (USA) 2-Shomu Sasaki (JPN) 13.30 punti 3-Riku Tsuchiya (JPN) 17.30 4-Patrick Roest (NED) ...