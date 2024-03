LIVE Speed skating | Mondiali allround 2024 in DIRETTA | Ghiotto avvia la rimonta con uno straordinario 5000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:21 Nono posto per Huizinga, che nella generale scivola alle spalle di. Fa meglio Engebraten, che nella overall resta a contatto con il podio. A breve la classifica aggiornata. 17:19 Decisamente meno indemoniati i passaggi di quest’ultima batteria. Possiamo dare già un verdetto: Davidesi è aggiudicato imetri edla sua! 17:17 Sta per chiudersi questa intensa giornata dei. Sul ghiaccio di Inzell troviamo ora il norvegese Hallgeir Engebraten e l’olandese Chris Huizinga. 17:15di Roest che smorza un minimo gli entusiasmi. In classifica generale l’olandese balza al secondo posto, mentre l’azzurro recupera in un sol ...