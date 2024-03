LIVE Speed skating | Mondiali allround 2024 in DIRETTA | Di Stefano firma il personale anche sui 5000 A breve Malfatti e Ghiotto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:05 Crollo vistoso di Maly, mentre il danese viene fuori nel finale e va al comando con il tempo di 6:23.39. Si prosegue con la batteria che coinvolge l’austriaco Gabriel Odor ed il giapponese Riku Tsuchiya. 16:02 A 4 tornate dalla conclusione Maly vanta poco meno di due secondi di margine su Di. 15:57 6:24.64 e nuovo primatoper un ottimo Daniele Di! L’azzurro balza al comando confermando quanto di buono fatto vedere nei 500 metri! Sta per iniziare ora la quarta heat con il tedesco Felix Maly ed il danese Viktor Hald Thorup. 15:53 Diviaggia sui tempi di Jae-Won Chung. Per l’azzurro circa mezzo secondo di vantaggio a 4 tornate dalla conclusione. 15:50 Seconda posizione per Medard ad oltre 9 secondi dal ...