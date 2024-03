LIVE Sonego-Norrie 4-6 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro si fa recuperare il break di vantaggio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Non passa il rovescio di. 30-30non colpisce al meglio la palla corta,ci arriva ma indirizza male il dritto, lasciando la traccia del passante lungolinea libera all’avversario. 15-30 Aceda destra. 0-30 Doppio fallo, si apre un’altra possibilità per. 0-15 Vola via il dritto di. 2-1! Altro errore con il dritto per, decisamente falloso in questo turno di battuta. Non ci voleva questo passaggio a vuoto. 40-V Prima sul corpo per, che poi però sbaglia il dritto in avanzamento. Palla. 40-40 Non passa ...