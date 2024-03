LIVE Sonego-Norrie 3-4 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | il torinese prova a recuperare il break di svantaggio nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15cerca l’incrocio delle righe con il dritto, la palla termina fuori. 30-0 Vola via il rovescio dell’azzurro sulla seconda di. 15-0 Non passa il dritto di. 3-4 GAME! Ancora una volta non sbaglia con il dritto l’azzurro, un altro turno di battuta ben tenuto dal piemontese. 40-15 Servizio e dritto vincente per. 30-15 Palla corta di rovescio di, non passa il recupero a rete dell’azzurro. 30-0 Sesto ace per il piemontese. 15-0 Ace. 2-4 GAME! Altro punto rapido con il servizio per il classe 1995 nato a Johannesburg. V-40 Prima vincente per il britannico. 40-40 Stecca con il rovescio, si va ai ...