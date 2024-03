LIVE Sonego-Norrie 1-0 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | si parte | l’azzurro va alla caccia del terzo turno

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Si spegne sul nastro il dritto di. 0-40 Stecca di dritto, tre palle break per. 0-30 Errore tattico delche colpisce il dritto senza direzionarlo, lasciando spazio aper il passante di rovescio. 0-15 Arriva un doppio fallo anche per. 1-1 GAME! A segno con lo smash il britannico, che si salva nonostante abbia commesso ben due doppi falli in questo primod’apertura al servizio. 40-30 Peccato, l’accelerazione di dritto delesce di un’inezia. 30-30 Spinge con il dritto, costringendo all’errore. 15-30 Un altro doppio fallo da destra per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego–Norrie, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE di Sonego-Norrie , match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace Sonego. 15-0 Prima vincente per l’azzurro . PRIMO SET 20.11 Terminato il riscaldamento, tutto pronto per l’inizio del match con Sonego al ... (oasport)

Sonego, Nardi, Fognini, Musetti: è l'Italian Indian Wells, orari e diretta: Cinque i tennisti azzurri attesi in campo per la quarta giornata del torneo californiano. In palio il terzo turno del primo Masters 1000 del 2024 ...tuttosport

DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Sonego Norrie video streaming tv: si scende in campo! (oggi sabato 9 marzo): Ad esempio, possiamo ricordare che Lorenzo Sonego ha già spezzato la personale maledizione di Indian Wells, dove non aveva mai vinto nemmeno una partita: nel 2021 e 2022 fu infatti eliminato al ...ilsussidiario

LIVE Sonego-Norrie, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: una vittoria per svoltare la stagione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sonego-Norrie, match valevole per il secondo turno dell'edizione 2024 dell'ATP Masters 1000 di I ...oasport