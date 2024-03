LIVE Snowboardcross | Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA | Michela Moioli cerca la rimonta in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023-di, in programma in quel di. Dopo la vittoria in Spagnaproverà a ripetersi anche in casa. Sono in tutto tre gli azzurri che hanno conquistato un posto nel tabellone finale nel corso delle qualificazioni andate in scena nella giornata di ieri. Al femminile sarà presente la sola. Dopo la roboante vittoria in Sierra Nevada la snowboarder bergamasca ha centrato il secondo posto, alle spalle della sola britannica Charlotte Bankes, leader in 40?74. Al ...