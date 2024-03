LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2024 in DIRETTA | restano in 8 dopo 30 km Azzurre a minuti di distacco

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACADUTA DI DIGGINS, che resta da sola. 11:50 Si staccano anche Parmakoski e Diggins, che quantomenoinsieme e potranno darsi una mano. 11:48 Fa molta fatica, al gancio sulle code del gruppo, Jessie Diggins. Non dimentichiamo che l’americana ha un cuore infinito, tuttavia pare difficile pensare che possa restare nel gruppo di testa ancora 23 chilometri. 11:47 Sono 157 i punti di vantaggio per l’americana sulla svedese in Coppa del Mondo. Se oggi dovesse guadagnare Diggins, come pare poter avvenire, sarebbe un passo importante nella corsa alla Sfera di Cristallo. 11:45 SI STACCA LINN SVAHN. La svedese pare essere in difficoltà e verrà raggiunta a breve da Heidi Weng. 11:42 Heidi Weng ancora da sola a +36?. 11:40 Le atlete passano al 24.9. Tutte le prime 12 hanno cambiato sci. Attenzione, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:28 Concluso il 3° bonus point (19.6 km). Davanti Karlsson, Niskanen e Andersson. Prende un punto Diggins, portando il vantaggio LIVE in Coppa a +137 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:35 Ganz paga 3’05” ed è 31esima, Comarella paga 4’17”. Prova poco commentabile delle Azzurre . 11:33 Si passa al 21.6, ancora in 12 davanti. Prova a ... (oasport)

Gigante donne LIVE! Ad Åre Brignone e Bassino puntano almeno al podio, ma occhio a Gut: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Slalom Gigante Donne di Åre con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport

DIRETTA GIGANTE ARE/ Video streaming Rai: in pista per la prima manche! (Cdm Sci, oggi 9 marzo 2024): Diretta gigante Are streaming video Rai: orario e risultato LIVE della prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, oggi 9 marzo.ilsussidiario

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco di Gut-Behrami: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino fe ...oasport