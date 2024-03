LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2024 in DIRETTA | restano in 12 dopo 20 km Azzurre a minuti dalla testa

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:28 Concluso il 3° bonus point (19.6 km). Davanti Karlsson, Niskanen e Andersson. Prende un punto Diggins, portando il vantaggioin Coppa a +137 punti. 11:25 Rientrano ai 18.8 Diggins e Svahn, mancano 800 metri al 3° bonus point. 11:22 Fanno fatica proprio Diggins e Svahn, con la prima che ha perso una decina di metri preziosi dal gruppo e la seconda in scia. Probabilmente stanno pagando gli sprint che hanno operato in occasione dei precedenti “traguardi volanti”. 11:20 Due chilometri al 3° bonus point. 11:17 Cambio sci per tutte le atlete nel gruppo diquando siamo al chilometro 16.6. 11:15 Mancano quindi 4 chilometri al prossimo bonus point. 11:14 Sono rimaste in 12 quindi: Hennig, Niskanen, Parmakoski, Sundling, Slind, Stadlober, Carl, Andersson, Karlsson, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.59 Federica Brignone ha perso 1.26 nei primi due intermedi. Poi al terzo è stata la più veloce in assoluto, mentre nell’ultimo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:20 Due chilometri al 3° bonus point. 11:17 Cambio sci per tutte le atlete nel gruppo di testa quando siamo al chilometro 16.6. 11:15 Mancano quindi 4 ... (oasport)

Gigante donne LIVE! Ad Åre Brignone e Bassino puntano almeno al podio, ma occhio a Gut: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Slalom Gigante Donne di Åre con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport

DIRETTA GIGANTE ARE/ Video streaming Rai: in pista per la prima manche! (Cdm Sci, oggi 9 marzo 2024): Diretta gigante Are streaming video Rai: orario e risultato LIVE della prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, oggi 9 marzo.ilsussidiario

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco di Gut-Behrami: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino fe ...oasport