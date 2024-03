LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2024 in DIRETTA | prova di forza Karlsson | trionfo Svezia con Andersson

Leggi tutta la notizia su oasport

12:58 CLASSIFICA FINALE 50 km-Holmenkollen: 1. FridaSWE 2:20:20.3 2. EbbaSWE +1'19?3 3. Katharina Hennig GER +1'25?2 4. Teresa Stadlober AUT +1'25?4 5. Kerttu Niskanen FIN +1'33" 6. Jonna Sundling SWE +1'35" 7. Astrid Oeyre Slind NOR +1'36" 8. Johanna Matintalo FIN +1'42" 9. Victoria Carl GER 1'57" 10. Krista Parmakoski FIN +3'59"11. Jessica Diggins USA +4'08" 12. Linn Svahn SWE +4'55"30. Caterina Ganz ITA +12'05" DNF Anna Comarella ITA 12:54 Fatica nel finale e chiude undicesima l'USA, e attende Linn Svahn, che a sua volta potrà avere la meglio su Brennan in volata e chiudere 12esima. 12:53 Attendiamo quindi Jessie Diggins, che ha ripreso Parmakoski e potrà stamparla in volata. 12:52 Lotta per il podio tra Stadlober e Hennig, vinta ...