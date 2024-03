LIVE Sci di fondo | 50 km femminile Oslo 2024 in DIRETTA | fa il vuoto Karlsson a 10 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Diggins, 11esima a +2’51” da sola, mantiene 48? di vantaggio su Brennan e 59? su Svahn. Al momento sarebbe pari tra le due in Coppa, considerando i punti guadagnati dalla svedese tramite i bonus point. La lotta si sposterebbe così a Drammen, tappa assai favorevole a Svahn. 12:27 Siamo al 41.5:mantiene 1’11” di vantaggio sulle inseguitrici. 12:23 Hanno mollato le inseguitrici, distacco di 1’05” delle 8 atlete inseguitrici. Diggins mantiene 50?di vantaggio su Brennan e un minuto da Svahn. 12:21 Sono 49? di vantaggio disul gruppo inseguitore, che ormai non pensa più di riacciuffarla. Dipende tutto dalla svedese, reggerà fino alla fine? Mancano 11 chilometri. 12:19 Diggins (11esima a +2’04”) potrebbe essere ripresa da Rosie Brennan che è a 2’56” dalla ...