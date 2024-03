LIVE Sci alpino | Gigante Are 2024 in DIRETTA | ultime 15 | si avvicina il momento di Bassino e Brignone

Leggi tutta la notizia su oasport

13.53 Mancano 15 atlete. Al comando Mowinckel con 0.11 su Haaser e 0.22 su Gray. Nona Melesi a 0.93, 11ma Zenere a 1.19, 15ma Platino a 2.69. 13.52 La norvegese Ragnhild Mowinckel balza in testa con 11 centesimi su Haaser. 13.50 Gray si ferma in seconda posizione a soli 11 centesimi da Haaser. 13.49 Lara Colturi quarta a 0.34, senza incantare. Tocca alla canadese Cassidy Gray (-0.24). 13.47 Lysdahl, col pettorale 34, chiude quarta a 0.51. Ora l'albanese Lara Colturi (-0.02). 13.46 Haaser al comando con 0.28, miglior tempo di manche. E' ildella norvegese Kristin Lysdahl (-0.00). 13.44 Bucik nona a 1.10. Vediamo l'austriaca Ricarda Haaser (-0.16). 13.43 Gisin beffa Kappaurer per soli 2 centesimi ed è prima. Tocca alla slovena Ana Bucik (-0.06). 13.41 Duerr quarta a 0.73, comunque non ...