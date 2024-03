LIVE Sci alpino | Gigante Are 2024 in DIRETTA | iniziata la gara | tra poco Bassino e Brignone

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 10.32 Fuori Robinson. Aveva 15 centesimi di vantaggio al primo intermedio. C’è forte vento nella parte alta, la nevicata si sta intensificando. 10.31 1’10?94 per Hector, che in un paio di circostanze è finita lunga di linea. Ora la neozelandese Alice Robinson. 10.30 Iniziato ilfemminile, in pista Sara Hector. 10.28 La prima a partire sarà la padrona di casa Sara Hector. Su questa pista sarà la grande favorita. 10.25 La pista di Are è stregata per l’Italia nelfemminile: in passato sono arrivati ben sei secondi posti, ma mai una vittoria. 10.22 Cielo nuvoloso ad Are. La neve è primaverile, ma le temperature sono basse e nevischia. 10.21 Federica, nei nove giganti affrontati ad Are, ha ottenuto tre podi, senza ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del Gigante di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.22 Cielo nuvoloso ad Are. La neve è prima verile, ma le temperature sono basse e nevischia. 10.21 Federica Brignone, nei nove ... (oasport)

Gigante donne LIVE! Ad Åre Brignone e Bassino puntano almeno al podio, ma occhio a Gut: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Slalom Gigante Donne di Åre con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport

DIRETTA GIGANTE ARE/ Video streaming Rai: in pista per la prima manche! (Cdm Sci, oggi 9 marzo 2024): Diretta gigante Are streaming video Rai: orario e risultato LIVE della prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, oggi 9 marzo.ilsussidiario

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco di Gut-Behrami: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino fe ...oasport