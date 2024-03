LIVE Sci alpino | Gigante Are 2024 in DIRETTA | alle 13 30 la seconda manche | abbassata la partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Laè stata tracciata da Thierry Marguerettaz,natore dell’Italia. 13.09 La classifica della prima: 1 1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:10.94 Head 2 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:11.55 0.61 Head3 7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:12.10 1.16 Rossignol4 6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:12.33 1.39 Salomon 5 13 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:12.39 1.45 Rossignol 6 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:12.52 1.58 Rossignol 7 4 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:12.64 1.70 Rossignol 8 14 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:12.75 1.81 Head 9 10 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:13.27 2.33 Dynastar 10 9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:13.36 2.42 Atomic 11 20 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:13.40 2.46 Head 11 15 ...