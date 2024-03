LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | subito Benedetta Pilato super lusso! Attesa per Panziera

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21: Al via la prima di 4 batterie dei 400 stile libero donne 10.20: Questi i finalisti dei 50 rana: Viberti, Cerasuolo, Poggio, Stevens, Pinzuti, Mangiamele, Pinca, Saladini 10.19: Simone Cerasuolo vince l’ultima batteria con 27?56 davanti a Pinzuti con 27?79 10.18: Ludovico Blu Art Viberti vince con 27?25 la penultima batteria precedendo Mangiamele con 27?87 e Saladini con 27?90. Ora Cerasuolo 10.17: Federico Poggio con 27?72 si impone nella quinta batteria davanti a Stevens con 27?77 e Pinca con 27?88. Ora Viberti 10.16: Pietro Savelli con 28?73 si impone nella quarta batteria. Ora Poggio 10.14: Gabriele Garzia si aggiudica la terza batteria con 29?15 e va al comando della graduatoria 10.11: Debnis Fagnini con 29?18 si impone nella seconda batteria dei 50 rana 10.10: Tommaso Felisari con 29?32 si aggiudica ...

