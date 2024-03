LIVE Nardi-Zhang | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro debutta al 2° turno da lucky loser! Chi vince trova Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alladell’incontro tra Lucae Zhizhen, match valevole per il secondodel Masters 1000 ATP di, al debutto nel tabellone principale, ha una grandissima opportunità, una vittoria stasera darebbe morale, tanti punti per la classifica e l’opportunità di sfidare. Il classe 2003 italiano ha beneficiato di un colpo di fortuna impossibile da non sfruttare.infatti era uscito, lottando e con rimpianti, nelle qualificazioni per mano del belga David Goffin (6-7 7-5 4-6), ma è entrato nel tabellone principale come ...