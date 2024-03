LIVE Nardi-Zhang 6-3 3-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | si va al terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Esagera con il dritto incrociato il classe 2003, dopo che aveva manovrato molto bene tutto lo scambio. 40-30 Stesso schema, stesso urlo. Palla dell’uno a zero per l’azzurro. 30-30 Si fa sentire con la voceche porta a casa un punto già importantissimo grazie ad una prima carica ad uscire. 15-30 Sale ancora in cattedra il cinese con il dritto, che in diagonale trova un grande vincente. 15-15 Nastro fortunato per, con l’estremità della rete che addormenta la palla nel campo italiano. 15-0 Lo scambio più lungo del match lo vince, attacchi e difese da entrambe le parti, alla fine è l’accelerazione di dritto del cinese a non trovare il campo.SET, al servizio22.58 81% di punti con la prima fino ...