LIVE – MotoGP | GP Qatar | qualifiche DIRETTA

(Di sabato 9 marzo 2024) Sulla pista di Lusail, in, va in scena il primo appuntamento della stagione 2024 di. Il motomondiale parte con una gara notturna, in programma per domenica 10 marzo. Leandranno dunque in scena il 9 marzo, a partire dalle 12.35 italiane. I piloti sono a caccia della prima pole position dell’anno. COME SEGUIRLE INSportface.it vi offrirà latestuale della sessione 12.40 – SEMAFORO VERDE, COMINCIANO I 15 MINUTI! 12.40 – Comincia la Q1: in pista Raul Fernandez, Oira, Bezzecchi, Quartararo, Miller, Zarco, Mir, Augusto Fernandez, Rins, Nakagami, Morbidelli e Marini. I primi due volano nella Q2 12.36 – Buongiorno e benvenuti alla prima qualifica dell’anno della! Tra poco comincia il Q1 e si fa sul serio SportFace.

