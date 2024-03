LIVE – MotoGP | GP Qatar | gara sprint DIRETTA

LIVE – MotoGP - GP Qatar : qualifiche (DIRETTA). Sulla pista di Lusail, in Qatar, va in scena il primo appuntamento della stagione 2024 di MotoGP. Il motomondiale parte con una gara notturna, in programma ... (Leggi)

DIRETTA MotoGP - GP Lusail 2024 LIVE : Marc Marquez in testa sul bagnato - in palla le KTM - Bagnaia e Martin in sordina. Pre-qualifiche spostate a domani. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Lungo di Bastianini in curva 1, la pista si sta asciugando in questi ultimi minuti di sessione. 18.49 L’unico ... (Leggi)