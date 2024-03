LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | subito Martin in pole | la griglia di partenza Bagnaia paga un errore | Sprint alle 17 00

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 D18.00 13.25 Si pensava che il giro divenisse cancellato, essendo andato oltre i limiti della pista, guardandola da fuori. Evidentemente in Race Direction la valutazione è stata diversa. 13.23 Si riprende da dove avevamo interrotto con Jorgeche ha conquistato la-position in 1:50.780 a precedere di 0.083 Aleix Espargaro e di 0.086 Enea Bastianini, bravo il romagnolo!quinto a 0.139, con un ultimo tentativo non perfetto, con unnel t-4, senza cui avrebbe potuto essere anche davanti all’iberico in p.1. BANDIERA A SCACCHI!!! 13.20dunque in-position ...

