LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | pre-qualifiche e qualifiche | primo duello tra Bagnaia e Martin

LIVE – MotoGP - GP Qatar : qualifiche (DIRETTA). Sulla pista di Lusail, in Qatar , va in scena il primo appuntamento della stagione 2024 di MotoGP . Il motomondiale parte con una gara notturna, in programma ... (Leggi)

DIRETTA MotoGP - GP Lusail 2024 LIVE : Marc Marquez in testa sul bagnato - in palla le KTM - Bagnaia e Martin in sordina. Pre-qualifiche spostate a domani. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Lungo di Bastianini in curva 1, la pista si sta asciugando in questi ultimi minuti di sessione. 18.49 L’unico ... (Leggi)