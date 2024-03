LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | Martin prova subito la fuga | 5° Bagnaia

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA-9guida davanti a Binder, Aleix Espargarò,, Bastianini, Marc Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez, Acosta e Miller. -9 Per il momento gruppo compatto,non riesce a scappare ed è tallonato da Binder. -10 Marquez e Di Giannantonio sopravanzano Miller, l’australiano è ottavo. -10 8° Di Giannantonio, 12° Bezzecchi, 21° Marini, 22° Morbidelli. -10 Binder quasi tamponain fondo al rettilineo! -11rompe gli indugi e scavalca Bastianini: è 4°. -11 Aleix Espargarò scavalca Bastianini ed è 3°.a scappare, 7° ...

Moto3, Holgado si prende la pole position in Qatar: Secondo posto per Ortolà e terzo per Rueda. Matteo Bertelle partirà in quinta posizione: è lui il migliore degli italiani. Tutto il mondiale in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ...sport.sky

DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2024 LIVE: prima Sprint Race, sarà corpo a corpo tra Bagnaia e Martin Occhio a Marquez…: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche - Griglia di partenza - Come vedere la Sprint in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprin ...oasport

DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024: LIVE Gara [LIVE TIMING E COMMENTO]: Diretta GP Arabia Saudita - Tutto pronto a Jeddah per la partenza del Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Grazie alla pole position conquistata nelle ...f1grandprix.motorionline