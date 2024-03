LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | Martin e Marc Marquez guidano le pre-qualifiche! Bastianini e Bagnaia in top-5

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00 12.16 Raul Fernandez vola con l'Aprilia Trackhouse Racing e si porta in quarta posizione a 0.257, a precederequinto a 0.264. 12.16spinge con la sua Ducati Gresini e si porta in seconda posizione a 0.207, scalano in terza piazzaa 0.217 equarto a 0.264. Ci sono cinque piloti in due decimi, visto il distacco di Binder a 0.278. 12.13 Eccola la risposta di Jorge: 1:51.262 per lo spagnolo. Bastanini scala in seconda posizione a 0.217. Terzo Peccoa 0.264. Nella top-5 troviamo anche Binder a 0.278 e Bezzecchi 0.669.