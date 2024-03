LIVE – Milano-Cuneo 3-0 25-19 25-23 25-20 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 9 marzo 2024) Latestualedi Allianz Vero-Honda Oro S. Bernardo, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la sconfitta incassata al tie-break contro Casalmaggiore, scende sul campo di casa per rialzare la testa e provare così a tornare al secondo posto. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Stefano Micoli, che grazie ai successi nelle ultime sfide è uscita dalla zona retrocessione ed ora vuole conquistare altri punti importanti. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 9 marzo all’Opiquad Arena di Monza. Sportface.it vi terrà ...

Diretta Baskonia-Olimpia Milano: dove vederla in tv e LIVE streaming: Eurolega, ventinovesima giornata: l'Olimpia Milano, in corsa per il play-in, vola in Spagna per sfidare il Baskonia. Ultime notizie, link e LIVE streaming ...dazn

LBA Olimpia Milano, la classica con la Virtus, Messina: “Difesa e bilanciamento fondamentali”: È stata la finale scudetto negli ultimi tre anni. Le stesse due squadre sono finite prima e seconda nelle ultime tre stagioni regolari. E in classifica sono appaiate al secondo posto ...pianetabasket

LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard conquista anche Monte Petrano! Ayuso e Hindley completano il podio: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.10 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.56 La tappa di domani concluderà la Tirre ...oasport