LIVE Italia-Scozia 3-14 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | partenza aggressiva per gli scozzesi

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Russell trasforma anche la seconda meta. 12? Kyle Steyn trova l’undicesima meta della carriera con la maglia scozzese, avvio avversario molto aggressivo. 10? Calcio lungo di Page-Relo, siamo usciti da una situazione complessa. 9? Palla rubata per la. 8? Meta trasformata. 6? Meta di Fagerson, il tutto è partito da una serie di rimpalli partircolarmente fortunati per la, peccato perchè gli azzurri si erano difesi bene. 4? In avanti azzurro, mischia in favore della. 2? Garbisi non sbaglia, subito tre punti per l’! 1? Subito calcio di punizione per gli azzurri! 1? SI COMINCIA! 15:13 Tutto pronto per l’inizio del match! 15:10 Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali! 15:09 ...