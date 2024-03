LIVE Italia-Scozia 3-0 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | azzurri subito a segno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? In avanti azzurro, mischia in favore della. 2? Garbisi non sbaglia,tre punti per l’! 1?calcio di punizione per gli! 1? SI COMINCIA! 15:13 Tutto pronto per l’inizio del match! 15:10 Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali! 15:09 L’risponde con: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera, Simone Ferrari, Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Sebastian Negri, Michele Lamaro, Ross Vintcent, Martin Page-Relo, Paolo Garbisi, Monty Ioane, Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Louis Lynagh e Ange Capuozzo 15:06 Questa la formazione odierna della: Pierre Schoeman, George Turner, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, ...