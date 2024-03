LIVE Italia-Scozia 28-22 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | meta di Varney | azzurri commoventi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? CALCIO DI PUNIZIONE PER L’! Garbisi decide di andare per i pali, tiro non semplice. 70? Palla recuperata dall’, anche lasbaglia qualcosa. 69? Laentra nei nostri 22m, attenzione. 68? Lancio storto in touche per gli, brutto errore. 67? L’si prende un calcio di punizione in mischia, avanzamento clamoroso! 66? Adesso la maschia è azzurra. 65? IN AVANTI SCOZZESE! L’sta giocando alla grande anche in difesa. 64? Mischia scozzese. 62? Si gioca solo di piede negli ultimi minuti. 60? Lo Stadio Olimpico adesso è una bolgia, bisogna sfruttare l’inerzia rimanendo concentrati. 59? GARBISI NON SBAGLIAAAAAA!trasformata e ...