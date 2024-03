LIVE Italia-Scozia 21-22 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | Lynagh debutta con meta | bisogna crederci!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Varney, Lucchesi e Zilocchi in campo per l’. 49? Fase di gioco estemamente confusionaria, con palle perse da una parte e dall’altra. 47? Gran placcaggio di Capuozzo, che porta fuori Van Der Merwe. 45? Palo di Garbisi, perdiamo l’occasione di passare in vantaggio. 44? ANDIAMOOOOOOOOOO! LOUISIN NAZIONALE E TROVA SUBITO LAAAAA! 43? ATTENZIONE! Il direttore di gara ha rivisto l’azione al video,annullata e calcio di punizione per l’. 43? Purtroppo arriva subito unaper lacon Horne, punto offensivo delle quattro mete ottenuto. 41? INIZIA IL SECONDO TEMPO! 16:05 Primi 40? in cui l’è sempre stata costretta ...