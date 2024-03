LIVE Italia-Scozia 16-22 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | primo tempo di fuoco | azzurri in partia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Finisce qui il! 42? Purtroppo arriva un tenuto, l’ormai era ampiamente dentro i 22m avversari. 40? Capuozzo ha avuto un’occasione enorme, purtroppo è stato però tenuto alto dagli scozzesi. 38? PAGE-RELO TROVA TRE PUNTI PESANTI! Siamo più che vivi! 37? Ancora calcio di punizione per l’. 36? GRAN NUMERO IN DIFESA DI JUAN IGNACIO BREX! L’azzurro ha impedito una meta praticamente già fatta. 34? Garbisi va per i pali, l’torna a smuovere il punteggio! 32? Touche per la, bisogna provare a mantenere il possesso palla più a lungo. 29? Russell non trasforma la meta. 28? Meta di Schoeman, gli avversari trasformano tutte le occasioni. 27? Palla persa per l’, ...