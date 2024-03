LIVE Fognini-Baez | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Muller-Dimitrov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:45 Humbert b. Kypson 6-4 6-4. Manca soloprima dell’. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 ditra Fabioe Sebastian(19). Il ligure ha fatto il suo. Entrato nel torneo californiano grazie a un invito degli organizzatori, ha superato in 3 set al 1° turno Bernabè Zapata-Miralles, probabilmente il sorteggio migliore che potesse capitargli. Quest’oggi potrà giocare a braccio sciolto contro un avversario di rango, ma che appare tutt’altro che ingiocabile per un tennista dal talento di. Reduce da uno swing sud americano non troppo ...