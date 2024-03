LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc verso il podio | ottima gara di Bearman

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/50che realizza il suo miglior tempo sul giro della. Non manca la personalità a questo ragazzino. 45° giro/50 Norris guadagna su, ma per ora non abbastanza. Restano 3?4 tra i due. 44° giro/50 La classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.616 13 CharlesFerrari+20.025 1 4 Oscar PIASTRI McLaren+31.513 1 5 Fernando ALONSO Aston Martin+35.525 1 6 George RUSSELL Mercedes+36.781 17 OFerrari+42.832 1 8 Lando NORRIS McLaren+46.303 1 9 Lewis HAMILTON Mercedes+47.511 1 10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+76.650 1 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+81.343 1 12 Esteban OCON Alpine+86.252 1 13 Alexander ALBON Williams+87.617 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37° giro/50 La Ferrari è senz’altro migliorata rispetto al 2023 e, non a caso, è chiaramente avanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin. Il problema è che la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37° giro/50 La Ferrari è senz’altro migliorata rispetto al 2023 e, non a caso, è chiaramente avanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin. Il problema è che la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45° giro/50 Bearman che realizza il suo miglior tempo sul giro della gara. Non manca la personalità a questo ragazzino. 45° giro/50 Norris guadagna su ... (oasport)

Gp Arabia Saudita, la gara in diretta: Verstappen leader, safety car in pista: (Adnkronos) - Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc scatta dalla seconda posizione con ...reggiotv

Gp Arabia Saudita, la gara in diretta: Leclerc a caccia di Verstappen, Ferrari insegue Red Bull: L'olandese parte dalla pole davanti al ferrarista Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc ...sbircialanotizia

Formula 1, gli orari delle repliche del GP dell'Arabia Saudita 2024: La Formula 1 in Arabia Saudita per la seconda gara della stagione 2024 ... Con Skysport.it, attraverso la cronaca LIVE giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai ...sport.sky