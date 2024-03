LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc sorpassa Hamilton | penalizzato Perez!

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17° giro/50 Oraè molto vicino a Norris. 17° giro/50 Piastri attacca, ma finisce lungo in frenata e deve riaccodarsi. 16° giro/50 Al momentoè a 2?2 da, dunque virtualmente secondo (considerando che Norris deve ancora fermarsi). 16° giro/50 PENALITA’ PER! 5 secondi per unsafe release nei confronti di Alonso. 15° giro/50 FANTASTICO SORPASSO!attacca, lo affianca in fondo al rettilineo e lo passa con una durissima staccata all’esterno! 14° giro/50 Bearman supera Zhou ed entra in zona punti. 14° giro/50 Oraè alle spalle di, ma non riesce a scavalcarlo, nonostante il DRS. 13° giro/50 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9° giro/50 Ricordiamo che Norris, Perez, Hulkenberg e Zhou sono in top10, ma non hanno ancora cambiato le gomme. 9° giro/50 La classifica aggiornata in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18° giro/50 Perez che è distante ben 5?3 da Verstappen… 18° giro/50 Tutto troppo facile per la Red Bull. Perez non ha problemi a superare Norris sul ... (oasport)

F1 | LIVE GP Arabia Saudita – Cronaca in DIRETTA della gara…F1 | LIVE GP Arabia Saudita – Cronaca in DIRETTA della gara…: Nella notturna cornice di Jeddah va in scena la seconda gara di F1 del 2024: segui la cronaca LIVE del GP di Arabia Saudita.f1ingenerale

Incredibile Sainz, il gesto del pilota Ferrari che sconvolge tutti in Arabia: Non si è fatto attendere Carlos Sainz dai tifosi Ferrari. Il pilota spagnolo, operato d'urgenza l'8 marzo a causa di una appendicite, si è recato nel paddock della scuderia di Maranello in occasione ...tuttosport

F1 LIVE GP Arabia Saudita, segui la gara in diretta: A Gedda Max Verstappen scatta in pole per andare a caccia del 2° successo stagionale, con Leclerc che scatta al suo fianco e OLIVEr Bearman al debutto con la Ferrari: segui gli aggiornamenti in dirett ...autosprint.corrieredellosport