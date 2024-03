LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc parte dalla prima fila Orario TV8 in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DINZA A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI INBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara valevole per il Gran Premio dell’, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. Una gara che vedrà ancora come unico principale favorito Max Verstappen: l’olandese ha fatto qualcosa di eccezionale in qualifica, centrando la pole position con il record della pista e portando a termine un giro perfetto in ogni sua, che non ha permesso a nessuno neanche di avvicinarsi. La Red Bull appare ancora spanne sopra agli altri per quanto riguarda il passo gara e le indicazioni dovrebbero essere ancora confermate. Chi ha fatto il massimo di ...